Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана

Движение паромов по Керченской переправе временно приостановили из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена»,— отметили в ведомстве.

Кроме того, МЧС Крыма ввело на 11 апреля штормовое предупреждение. В республике из-за прохождения южного циклона ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление ветра до 17–22 м/с.

Татьяна Ручкина

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