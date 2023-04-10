«Газпром межрегионгаз Пермь» выявил 18 случаев незаконного потребления газа

В 2022 году и в первом квартале 2023 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» зафиксировали 18 случаев бездоговорного отбора газа и вмешательства в работу приборов учета газа со стороны юридических лиц. Ущерб, причиненный поставщику газа противоправными действиями, составил 7 млн руб., которые были доначислены нарушителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Газпром межрегионгаз Пермь» ведет последовательную и системную работу по выявлению несанкционированного потребления газа, особое внимание уделяя объектам, на которых расход газа не соответствует мощности газоиспользующего оборудования. Как правило, нарушения связаны с вмешательством в работу узла учета газа. В таких случаях сотрудники компании демонтируют прибор учета для осмотра его внутренних элементов и выявления нарушений.

«Наши опытные и квалифицированные специалисты способны найти даже самое скрытое вмешательство в прибор учета газа. Кроме того, любая манипуляция с узлом учета может привести к нарушению его целостности и герметичности, что создает угрозу безопасности газоснабжения. Также напоминаем, что вмешательства в работу приборов учета ведут к административной и уголовной ответственности»,— отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Елена Андросова.