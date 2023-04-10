Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае будут работать 270 придорожных ярмарок

С начала летнего сезона на Кубани вдоль автотрасс будут работать 270 сельскохозяйственных ярмарок, торгующих овощами и фруктами, сообщает пресс-служба администрации региона. Ярмарки ориентированы в основном на туристов, направляющихся к Черному и Азовскому морям, количество отдыхающих в этом году прогнозируется на уровне 17 млн человек.

В прошлом году в регионе работали 239 таких ярмарок, в новом сезоне их количество возрастет. Придорожные ярмарки края оборудованы беседками для отдыха и приема пищи. Основная часть ярмарок сосредоточена на главных курортных маршрутах: вдоль федеральных дорог М-4 «Дон» (Геленджик, Горячий Ключ, Выселковский, Кореновский, Кущевский, Крыловский, Павловский, Туапсинский районы), А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк), А-290 (Новороссийск – Керчь через Красноармейский, Славянский, Темрюкский районы).

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...