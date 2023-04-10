В Краснодарском крае будут работать 270 придорожных ярмарок

С начала летнего сезона на Кубани вдоль автотрасс будут работать 270 сельскохозяйственных ярмарок, торгующих овощами и фруктами, сообщает пресс-служба администрации региона. Ярмарки ориентированы в основном на туристов, направляющихся к Черному и Азовскому морям, количество отдыхающих в этом году прогнозируется на уровне 17 млн человек.

В прошлом году в регионе работали 239 таких ярмарок, в новом сезоне их количество возрастет. Придорожные ярмарки края оборудованы беседками для отдыха и приема пищи. Основная часть ярмарок сосредоточена на главных курортных маршрутах: вдоль федеральных дорог М-4 «Дон» (Геленджик, Горячий Ключ, Выселковский, Кореновский, Кущевский, Крыловский, Павловский, Туапсинский районы), А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк), А-290 (Новороссийск – Керчь через Красноармейский, Славянский, Темрюкский районы).

Анна Перова, Краснодар