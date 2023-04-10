На Ямале впервые пройдет фестиваль зимних игр

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) 14 и 15 апреля впервые пройдет фестиваль зимних игр, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. В спортивную программу войдут пять состязаний: волейбол на снегу, хоккей в валенках, «снежки», этнобиатлон, велозаезд на снегу. Участие в фестивале примут команды из шести муниципальных образований региона. В пресс-службе уточнили, что фестиваль пройдет по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ямало-Ненецкий автономный округ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Ямало-Ненецкий автономный округ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

С 9 марта по 3 апреля в Салехарде и Лабытнанги прошли II Всероссийские Арктические игры. На них были представлены такие виды спорта, как фигурное катание, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки. В соревнованиях участвовали представители девяти арктических регионов: Коми, Карелии, Саха (Якутия), Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. Первое место по медалям заняла сборная Ямала.

Артем Матюхин

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