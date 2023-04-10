Водители скорой помощи в Алтайском крае получат региональную доплату после обращения к российскому руководству

Водителям автомобилей скорой помощи в Алтайском крае будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.
«Поручил минздраву до конца апреля перечислить водителям средства сразу за весь период с начала года»,– уточнил он.
По данным главы региона, доплаты в крае будут получать более 600 человек. В результате, их зарплата вырастет в среднем на 15-17%,
В середине марта 2023 года водители автомобилей скорой помощи в Барнауле публично обратились к президенту и правительству России из-за низких зарплат. Они утверждали, что максимальный размер зарплаты для них – 23 тыс. руб. «После того, как перестали делать ковидные выплаты, многие почувствовали, как снизился их доход. Очевидно, что нам пришло время вмешиваться. Сейчас просчитываем возможности увеличения зарплат водителей»,– прокомментировал тогда ситуацию губернатор.