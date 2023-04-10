Водители скорой помощи в Алтайском крае получат региональную доплату после обращения к российскому руководству

Водителям автомобилей скорой помощи в Алтайском крае будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

«Поручил минздраву до конца апреля перечислить водителям средства сразу за весь период с начала года»,– уточнил он.

По данным главы региона, доплаты в крае будут получать более 600 человек. В результате, их зарплата вырастет в среднем на 15-17%,

В середине марта 2023 года водители автомобилей скорой помощи в Барнауле публично обратились к президенту и правительству России из-за низких зарплат. Они утверждали, что максимальный размер зарплаты для них – 23 тыс. руб. «После того, как перестали делать ковидные выплаты, многие почувствовали, как снизился их доход. Очевидно, что нам пришло время вмешиваться. Сейчас просчитываем возможности увеличения зарплат водителей»,– прокомментировал тогда ситуацию губернатор.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский