Покинувший Россию депутат Пермской думы написал заявление о сложении полномочий

Депутат Пермской думы Сергей Захаров обратился в представительный орган с заявлением о досрочном сложении полномочий, сообщил парламентарий в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Благодарю всех, кто помогал, поддерживал и даже критиковал за мою работу и прошу прощения у тех, чьи наказы не успел выполнить. Не думал, что придется сложить полномочия депутата досрочно. Мы выросли на лозунге: «Миру – мир, война – войне!», каждый год ходили на демонстрации с плакатами «Мир, труд, май!», и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу», - объяснил свое решение Сергей Захаров.

В думе Перми «Ъ-Прикамье» уточнили, что юридически депутатом он перестанет быть уже завтра 11 апреля, а его помощники будут уволены - с 15 апреля. Формально вопрос будет рассмотрен думой на апрельском пленарном заседании.

Сергей Захаров избрался депутатом от «Единой России» по одномандатному округу №5 в сентябре 2021 года. В 2022 году депутат уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после был исключен из фракции «Единая Россия» в Гордуме.