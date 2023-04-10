Краснодарский провайдер взыскивает с санатория Минобороны «Сочинский» 520 млн рублей

ООО «Гранд Дюк Рус» взыскивает с ФГБУ Минобороны РФ «Санаторно-курортный комплекс (СКК) "Сочинский"» 520,1 млн руб. необоснованного обогащения по четырем госконтрактам. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

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Как следует из материалов дела, к участию в деле в качестве третьего лица привлечены Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также ООО «ЮгЭнергоИнвест». Подробности спора на данном этапе судопроизводства не раскрываются.

Дело рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края, следующее заседание назначено на 30 мая.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранд Дюк Рус» зарегистрировано в 2015 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность в области телекоммуникаций. Бенефициаром предприятия является Сергей Чечкин. Выручка в 2021 году составила 194 млн руб., прибыль — 8,8 млн руб.

ФГБУ СКК «Сочинский» МО РФ находится в оперативном управлении ФГБУ Минобороны РФ. Территория занимает 26 га, и она имеет дендропарк и террасы. Компания работает с 14 апреля 1934 года. Санаторно-курортный комплекс включает восемь филиалов: санатории «Аврора», «Адлер», «Лазурный берег», «Сочи», «Чемитоквадже», «Янтарь», филиал санаторий «Сочинский», а также база отдыха «Красная Поляна».

Тат Гаспарян

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