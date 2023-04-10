В Республике Алтай прокуратура добилась отмены повышения тарифов за вывоз мусора

Прокуратура Республики Алтай провела прокурорскую проверку по факту необоснованного повышения коммунальных тарифов на вывоз твердых коммунальных бытовых отходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ведомством установлено, что местный комитет по тарифам на 60% увеличил плату на услуги по обращению с отходами в Горно-Алтайске, а также Майминском, Чемальском, Чойском и Турочакском районах на 2021-2031 годы.

Правоохранители обратились с иском в суд об отмене тарифов, Верховный суд Республики Алтай требование ведомства удовлетворил.

«Приказ принят с нарушениями законодательства в области тарифного регулирования, что привело к незаконному включению в необходимую валовую выручку регионального оператора неподтвержденных расходов, и вследствие этого – к необоснованному установлению размера тарифа», - говорится в сообщении ведомства.

Суд потребовал комитет по тарифам в течение месяца изменить алгоритмы начисления оплаты.

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Лолита Белова