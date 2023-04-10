Суд заменил условный срок на реальный краснодарцу, стрелявшему у ночного клуба

Краснодарский краевой суд заменил условный срок на два года колонии общего режима мужчине, устроившему стрельбу возле ночного клуба «Прайм» в Краснодаре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

30 сентября 2021 года Михаил Волков находился в Краснодаре возле ночного клуба «Прайм». Он поссорился с одним из посетителей и выстрел в воздух из травматического пистолета. После он перезарядил пистолет, погнался за убегающим оппонентом и выстрелил еще раз. Его пытались остановить находившиеся возле ночного клуба очевидцы. Один из них двинулся в сторону мужчины, однако тот не менее двух раз выстрелил в него, не причинив вред здоровью.

На Михаила Волкова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Первомайский районный суд Краснодара назначил ему два года лишения свободы условно. Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в Краснодарский краевой суд. Судебная коллегия заменила условный срок на реальное лишение свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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