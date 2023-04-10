В Москве в пункте СДЭК разбили посылку с формальдегидом, три человека обратились за помощью

В Москве в пункте выдачи заказов компании СДЭК разбили посылку с химикатами, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, несколько сотрудников и клиентов СДЭК в результате случившегося почувствовали сильное недомогание, три человека обратились за медицинской помощью.

Сейчас пункт выдачи закрыт, все находившиеся в нем люди эвакуированы. По предварительной информации, посылку с химикатами случайно разбил один из сотрудников пункта выдачи. РЕН ТВ сообщает, что в емкости, которая разбилась, находился формальдегид.

Telegram-канал Baza уточняет, что ЧП произошло в Восточном административном округе на Ивантеевской улице.

Александр Кислов