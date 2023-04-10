На Кубани за сутки выявили 98 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 98 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили 48 случаев, в Сочи — семь, в Новороссийске — пять, в Армавире, Тбилисском и Успенском районах — по четыре. По три пациента обнаружили в Ейском, Кавказском, Курганинском, Ленинградском, Северском районах, по два — в Калининском, Кореновском, Новокубанском, Туапсинском районах. Еще по одному зараженному зарегистрировали в Геленджике, Каневском и Тихорецком районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1106 человек, в стационарах — 264 пациента. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 359 212 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 346 663 человека, скончались — 11 179 пациентов.

Татьяна Ручкина

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