До +18°С днем и сильный ветер ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии в ночь на 11 апреля температура воздуха опустится до -2..-7°С, а днем повысится до 9-14°С. Сохранится солнечная и сухая погода, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: медиагруппа «Центр», Коммерсантъ Фото: медиагруппа «Центр», Коммерсантъ

12 апреля пройдут дожди, однако температура воздуха днем прогреется до +13..+18°С. В ночь на четверг, 13 апреля, осадки сохранятся, а столбик термометра окажется на уровне 0°С, днем — +13..+18°С. В северных районах температура воздуха поднимется до +10..+12°С. При этом порывы ветра достигнут 9-14 м/с.

В пятницу, 14 апреля, прогнозируется ветреная погода до 12-17 м/с. Ночью столбик термометра окажется на уровне 0..-5°С, днем не превысит 2-7°С. Осадков не предвидится.