В Краснодаре будут судить иностранца за убийство посетительницы кладбища в Сочи

В Краснодаре иностранца будут судить за изнасилование и убийство женщины на кладбище в Сочи, а также кражу ее денег и ценных вещей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Вечером 20 августа 2022 года пьяный 27-летний мужчина находился на кладбище на улице Суздальской в Адлерском районе Сочи. Там он познакомился с 30-летней жительницей города, которая приняла его за работника кладбища и попросила помочь найти могилу родственницы. Мужчина под предлогом помощи повел ее вглубь кладбища. Там он напал на нее, не менее 11 раз ударил по ногам, повалил на землю, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Чтобы женщина не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, мужчина задушил ее. После этого он украл ее ювелирные украшения, мобильный телефон, часы и другие ценные вещи стоимостью более 41 тыс. руб., а также банковские карты и скрылся.

В следующие два дня мужчина расплачивался картой женщины за покупки. 21 августа посетители кладбища нашли личные вещи женщины и передали их правоохранителями, которые обнаружили тело погибшей.

Иностранца обвинили в совершении двух преступлений против половой свободы, убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также двух эпизодов кражи с причинением значительного ущерба, с банковского счета (ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, п. «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). На период расследования его заключили под стражу. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram