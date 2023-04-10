Бывшего доцента УрФУ оштрафовали за взятки в виде мясорубки и люстры

Кировский райсуд Екатеринбурга признал бывшего доцента Уральского федерального университета (УрФУ) виновным в получении взятки от студентов мясорубкой, люстрой и вертикально-сверлильным станком. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ему назначили название в виде штрафа в 1 млн руб. с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 2,5 года.

По версии следствия, с марта 2021 года по март 2022 года 61-летний доцент одной из кафедр УрФУ трижды получил взятки от студентов за прием курсовых работ и экзаменов. При этом обвиняемый сам говорил студентам, какие модели мясорубки, люстры и станка ему нужны. В марте 2022 года он уволился по собственному желанию.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга: бывший преподаватель признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц). Свою вину преподаватель не признал.

«Выявили и задокументировали факт противоправной деятельности должностного лица ВУЗа в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции из подразделения по борьбе с ''беловоротничковой преступностью'' и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области»,— сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Диана Сунагатуллина

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