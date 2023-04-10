Выступление Татьяны Овсиенко на Дне города оценили в 490 тыс. рублей

Гонорар певицы Татьяны Овсиенко за выступление в День города Перми составит 490,3 тыс. руб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные контракта. Продолжительность выступления — не менее получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Ее гонорар, по данным СМИ, составит 3,5 млн руб. Выступление оплатят за счет спонсора, бюджетные деньги тратиться не будут.

В праздники запланировано также выступление DJ Smash, исполнителя Вани Дмитриенко и группы «Иванушки International». Основная концертная площадка будет организована на эспланаде, перед Театром-Театром. Затем артисты дадут концерты в разных районах города.