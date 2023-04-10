Жителей Хакасии спросят о целесообразности газификации республики

В Республике Хакасия состоится голосование, цель которого – изучение общественного мнения по вопросу газификации. Оно будет идти с 15 по 19 мая, сообщили в правительстве региона.

В республиканской общественной палате сообщили о формировании оргкомитета для проведения голосования. В его состав вошли также представители правительства и верховного совета Хакасии. Как сообщила «Ъ-Сибирь» председатель общественной палаты Ольга Левченко, участникам голосования предстоит дать ответ на вопрос, поддерживают они газификацию или нет.

«Результаты общереспубликанского голосования позволят лоббировать на федеральном уровне вопрос вхождения Хакасии в программу газификации с целью перевода частных домовладений на такой альтернативный источник тепла. Это должно стать дополнительным существенным вкладом в экологическое благополучие региона»,– пояснили в пресс-службе правительства республики.

Предполагается, что жители Хакасии в возрасте от 18 лет смогут проголосовать на специально отведенных для этого площадках. Площадки станут известны не позднее 5 мая.

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Валерий Лавский