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В Белгородской и Курской областях в разы усилили противовоздушную оборону

В граничащих с зоной проведения спецоперации на Украине регионах России — Курской, Белгородской и Брянской областях — усилена система ПВО. Об этом сообщил в приуроченном к профессиональному празднику интервью газете Минобороны «Красная звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Андрей Демин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, «в районах вблизи зоны спецоперации» в два раза увеличено число подразделений, оснащенных зенитно-ракетными комплексами средней и большой дальности. Более чем в пять раз больше стало подразделений, вооруженных зенитными ракетно-пушечными комплексами.

«В зонах дежурства также действуют многофункциональные истребители»,— рассказал генерал Демин

Он напомнил, что в приграничных регионах вместе с войсковыми ПВО развернуты системы противовоздушной обороны, относящиеся к воздушно-космическим силам РФ.

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Сергей Калашников

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