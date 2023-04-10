Фитнес-инструктора приговорили к двум годам условно за продажу таблеток для похудения

В Томске вынесен приговор 33-летней местной жительнице, которая в должности фитнес-инструктора занималась реализацией препарата для похудения. Таблетки содержали запрещенное сильнодействующее вещество. Фигурантку дела судили по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (ч.3, ст.234 УК РФ). Максимальное наказание по статье - лишение свободы до восьми лет.

По данным следствия, подсудимая в 2018 году продавала запрещенное лекарство для похудения своим друзьям и знакомым. Таблетки заказывала в Казахстане, вес самой большой поставки составил более 100 кг.

Вину подсудимая не признала. Приговором суда ей назначено два года условно с испытательным сроком.

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Лолита Белова