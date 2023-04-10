Спрос на сельхозтехнику среди фермеров юга России в I квартале 2023 года снизился на 23%

Фермеры ЮФО стали отказываться от закупок сельхозтехники. По подсчетам специалистов, спрос в первом квартале 2023 года сократился на 23%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики компании «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), чаще всего фермеры стали отказываться от закупок сеялок — на них спрос упал на 32,5%. От фронтальных погрузчиков, падение спроса на данный товар составляет 32,5%. Спрос на культиваторы упал на 30,2%. Зернометатели стали закупать меньше на 29,3%, тракторы — на 26,5%.

Кроме того, еще реже аграрии интересовались покупкой подержанной сельхозтехники (падение на 31,8%). Больше всего спрос упал на б/у зернометатели (-44,2%), на б/у бороны (-41,8%), на б/у жатки для комбайнов (-36,3%), на б/у тракторы (-35,7%), на б/у фронтальные погрузчики (-33,8%).

Аналитики связывают столь сильный обвал с сокращением доходов сельхозпроизводителей. Им чаще требуется ремонт и замена запчастей, в отличие от новых моделей. Это для аграриев стало невыгодно, так как из-за санкций против России часть комплектующих для сельхозтехники завозятся в Россию с большим трудом.

«Последние несколько лет фермерские хозяйства работали на грани рентабельности, однако минувший год заставил их выжимать экономию даже там, где до этого никогда не думали экономить. По нашим прогнозам, до отмены санкций США и ЕС тендеры на такие услуги будут проводиться агропредприятиями все чаще и чаще»,— подчеркивает исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram