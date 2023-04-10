В Керчи пройдут учебные стрельбы Росгвардии

В Керчи в течение трех дней будут проходить занятия по практической отработке действий с применением имитационных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Учения будут проходить на территории Ленинского района с 11 по 13 апреля. Бойцы Росгвардии будут применять холостую стрельбу и взрывпакеты. В связи с этим мэрия Керчи просит жителей не поддаваться панике.

Соблюдать спокойствие просят и жителей Туапсе. Там 12 апреля пройдет плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Татьяна Ручкина

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