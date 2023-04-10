После обысков в придорожной ярославской бургерной мужчину арестовали за наркотики

Ростовский районный суд Ярославской области отправил под арест мужчину 1976 года рождения, обвиняемого в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщили в суде, ходатайство следователей об аресте удовлетворено 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: vk.com / Около Петровска Место происшествия

Фото: vk.com / Около Петровска

В качестве места совершения преступления фигурирует придорожная бургерная на трассе «М-8» в рабочем поселке Петровское Ростовского района. 5 апреля местные жители в социальных сетях сообщали об обысках в торговой точке. Двери кафе были взломаны, а потом опечатаны Федеральной службой безопасности. Какой-либо официальной информации об обысках ведомство не распространяло.

Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, 7 апреля в Ростовский районный суд поступило ходатайство следователей об аресте мужчины 1976 года рождения, обвиняемого по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Суд ходатайство удовлетворил. Обвиняемый отправлен в следственный изолятор на срок до 5 июня 2023 года.

Андрей Иванов