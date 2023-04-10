Работу метро в Екатеринбурге приостановили из-за падения человека на рельсы

В Екатеринбурге на рельсы в метро упал молодой человек. Как сообщил «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга, 2004 года рождения.

«Он сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — рассказал полковник Горелых. По предварительным данным, ЧП не носит криминальный характер — речь идет о несчастном случае.

Напомним, в Екатеринбурге остановилось движение на станции метро «Площадь 1905 года». «Движение поездов временно приостановлено. По техническим причинам станция закрыта»,— говорили сотрудники метро, призывая всех граждан покинуть станцию.

Диана Сунагатуллина

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