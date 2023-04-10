Порядка 1,5 тысячи жителей Удмуртии направят в войска в рамках весеннего призыва

В рамках весеннего призыва из Удмуртии в войска направят порядка 1,5 тыс. молодых людей, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Работа призывных комиссий, начавшаяся с 1 апреля, продлится по 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

«Мероприятия предстоящего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только военнослужащие по контракту»,— подчеркнули в муниципалитете.

В частности, наибольшее количество молодых людей направят в сухопутные войска — 44%, воздушно-космические силы — 11,5%, военно-морской флот — 6,2%, ракетные войска стратегического назначения — 6,3%, войска национальной гвардии — 10,5%, воздушно-десантные войска — 6,4%.

В целом по России подлежит направить в войска около 147 тыс. молодых людей.