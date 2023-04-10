С 17 апреля в Башкирии введут особый противопожарный режим

В Башкирии с 17 апреля введут особый противопожарный режим для предотвращения лесных пожаров. С предложением выступил на оперативном совещании в правительстве республики председатель регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что поддерживает предложение и готов сегодня подписать соответствующее постановление.

По словам Фарита Гумерова, в республике за минувшую неделю зарегистрировано 202 случая возгорания сухой травы на общей площади 157,9 га в 45 районах республики. 3 апреля произошел первый в этом году лесной пожар в Инзерском лесничестве Белорецкого района. Его площадь составила 0,46 га.

Карина Мамаева

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