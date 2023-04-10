«Росморпорт» законсервирует Восточный мол Ейского порта за 6 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика, чтобы законсервировать Восточный мол Ейского морского порта. Начальная цена договора — 6 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно заявке, срок выполнения работ составляет 125 календарных дней с заключения договора. В ходе консервации проведут демонтаж облицовочных плит, антикоррозионную защиту в надводной зоне, гидроизоляцию. Работы будут выполняться на территории действующих предприятий в стесненных условиях. Подрядчик будет самостоятельно согласовывать доступ к объекту.

В документации к закупке уточняется, что Восточный оградительный мол морского порта Ейска построен в 1905 году. Мол предназначен для защиты порта от волнения. Стройплощадка располагается на участке Западного мола в морском порту Ейска, связь будет осуществляться по морю. Восточный мол имеет общую длину 823,5 м, из них под реконструкцию попадет 548,5 м. Общее техническое состояние сооружения оценивается как ограниченно работоспособное. Физический износ — 59%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Генеральный директор — Сергей Пылин. Выручка за 2021 год составляет 34,4 млрд руб. Чистая прибыль — 1,020 млрд руб.

Олег Исаев

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