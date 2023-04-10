Пермский застройщик в 10 раз нарастил чистую прибыль

АО СЗ «ПЗСП» отчиталось о финансовых показателях за минувший год. Согласно сервису раскрытия информации «Интерфакс», один из крупных пермских застройщиков на 29,2% нарастил выручку – с 2,4 млрд руб. в 2021 году и до 3,1 млрд руб. в 2022-ом. Чистая прибыль ПЗСП увеличилась более значительно. Если в 2021 году этот показатель составлял 29,6 млн руб., то по итогам 2022 года он поднялся в 10 раз – до 304,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее отмечал в интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор ПЗСП Евгений Демкин, в минувшем году предприятие ввело в эксплуатацию чуть более 60 тыс. кв. м жилья. Среди сданных объектов дом на ул. Адмирала Ушакова, 65, I очередь дома на бульваре Гагарина, 18, дом на ул. Магистральной, 86а и другие. Подтвержденные проектные объемы жилья ПЗСП на 2023 год составляют примерно 85 тыс. кв. м. В 2024-2025 годах предприятие планирует существенное увеличение объемов застройки, компания намеревается к этому времени сдавать порядка 100–120 тыс. кв. м жилья в год.