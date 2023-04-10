УТТЗ продаст троллейбусов на 4 млрд рублей

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) совместно с Минским автомобильным заводом до конца текущего года выпустят 230 троллейбусов для Хабаровска, Братска, Новосибирска, Новокузнецка и Пензы на общую сумму 4 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В прошлом году УТТЗ поставил 43 единицы электротранспорта на базе белорусских машинокомплектов.

«В начале этого года Уфимский трамвайно-троллейбусный завод подписал с минским заводом крупное соглашение о партнерстве, которое, в том числе предполагает не только производство, а также сервис и дилерскую деятельность. Для нас важно, что к процессу сборки УТТЗ подключает и другие республиканские компании — это «Искра» (табло, электроника), «Автопласт» (пластик, изоляторы), «Салаватстекло» (остекление) и другие»,— заявил вице-премьер, министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

На УТТЗ из Минска поступают окрашенные кузова, что составляет 30% от будущего троллейбуса. В УТТЗ устанавливают двигатели, приводы, гидростанцию, информационные системы и другие, настраивают и отлаживают. Для моделей с автономным ходом устанавливается отсек с аккумуляторами, которые позволяют транспорту до 20 км двигаться без контакта с сетью. На сборку одного троллейбуса уходит три-пять дней.

По словам гендиректора УТТЗ Дениса Рассадникова, в прошлом году возникла проблема импортозамещения иностранных компонентов. «Полгода ушло на импортозамещение. В первую очередь нашли другого производителя заднего ведущего моста, вместо немецкого теперь стоит китайский, надежный. Одна из российских компаний занимается сейчас разработкой заднего моста, обещают в 2023-2024 году сделать. Переднюю подвеску уже выпускают в РФ»,— сообщил Денис Рассадников. Он отметил, что «уфимско-белорусский троллейбус напичкан электроникой»: каждый из них оснащен бортовыми компьютерами, диагностической панелью, которая позволяет определить причину неполадки, на кузове и в салоне есть несколько камер видеонаблюдения.

В настоящее время ведутся переговоры о закупе троллейбусов для Уфы и Стерлитамака, говорится в сообщении.

В Уфе троллейбусный и трамвайный автопарки изношены на 98% — 100%. Муниципальное управление электротранспорта Уфы (МУЭТ) является банкротом. В 2020 году премьер-министр Андрей Назаров обещал за два года полностью обновить троллейбусный парк, однако этого не произошло. Господин Назаров также обещал, что до конца 2021 года в регионе «не будет никаких старых ржавых автобусов, вызывающих сомнения по безопасности».

Влада Шипилова

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