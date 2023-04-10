В домах Казани будут сбавлять температурный режим

В домах казанцев в связи с аномальным потеплением не планируют отключать тепло, но при этом будут сбавлять температурный режим. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, на фоне аномальной жары от жителей Казани поступило много обращения с просьбой отключить отопление. «Но тепловое хозяйство и центральное отопление города — это не самовар и не выключатель света на кухне, одним щелчком не переключишь», — отметил господин Метшин.

Он добавил, что минувшей ночью в Казани была минусовая температура. Поэтому отопление будут отключать поэтапно.

"Ъ-Казань"