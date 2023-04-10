Летом на трассах Кубани откроют 270 придорожных ярмарок

В летний сезон в Краснодарском крае откроют 270 придорожных ярмарок. Большинство из них будут находиться на основных курортных маршрутах, вдоль федеральных дорог, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что с каждым годом в регионе растет количество автотуристов, которые должны чувствовать себя комфортно еще по пути на отдых. В прошлом году на Кубани организовали вдоль трасс 239 сельскохозяйственных ярмарок, где можно купить свежие овощи и фрукты, в основном — арбузы и дыни. В этом году было решено увеличить количество точек. Их оборудуют беседками для отдыха и приема пищи, а также фотозонами.

«Также для удобства автопутешественников функционируют более 4 тыс. объектов сервиса. Их формат мы постепенно меняем. На смену традиционным кафе, магазинам и автозаправочным станциям с минимальным набором услуг приходят многофункциональные комплексы»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Большинство ярмарок будет расположено на основных курортных маршрутах. К ним относятся федеральные трассы М-4 «Дон», А-289 и А-290, а также краевые дороги «Краснодар — Ейск» и «Крымск — Джигинка».

Татьяна Ручкина

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