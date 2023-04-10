Депутат Госдумы от Прикамья занял третье место в новом этапе всероссийских автомобильных гонок

Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин принял участие в первом этапе новой серии российской кольцевых гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, проходившем 31 марта — 1 апреля на «Сочи Автодроме». Видеозапись заезда парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По информации на сайте СМП РСКГ, господин Немкин выступал на Mercedes-AMG и занял третье место в кольцевых гонках на автомобилях класса GT4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СМП РСКГ Фото: СМП РСКГ

СМП РСКГ Эндуранс — это соревнования экипажей на сильно модифицированных моделях серийно выпускаемых автомобилей или специально построенных спортпрототипах, проводимые на подготовленных асфальтовых замкнутых гоночных трассах. Следующий этап серии гонок СМП РСКГ Эндуранс в статусе Кубка России пройдет на расположенном в Ленобласти автодроме «Игора Драйв» 27 мая.

Антон Немкин в 2017-2018 годах был пилотом российских автогонок серии Mitjet 2L. Создал гоночную команду Motor Sharks. С 2018 года ежегодно участвует в гонке Akhmat Race на автодроме «Крепость Грозная». В 2019 перешел в Российскую серию кольцевых гонок (СМП РСКГ). По итогам сезона РСКГ 2022 года стал обладателем Кубка РАФ по кольцевым автогонкам в классе GT4. Является обладателем рекорда «Самый быстрый круг» автодрома «Игора Драйв» в классе GT4 (1:40.105).

Из пермских политиков автомобильными гонками ранее увлекался бывший губернатор Пермского края, ныне полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. В начале 2000-х годов он регулярно участвовал в этапах чемпионата и кубка России по автомобильному ралли на автомобилях Mitsubishi Lancer Evolution. Также интерес к автоспорту проявляет депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов, который в феврале посетил традиционные соревнования по скоростному маневрированию в зимних условиях на первенство Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц государства.