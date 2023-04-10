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В Самаре открывается Ботанический сад

Ботанический сад в Самаре откроется для посещения в пятницу, 21 апреля. Об этом сообщает Центр по связям с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

«До этого момента территория сада была закрыта на зимний период, как и большинство ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В будние дни Ботанический сад будет открыт с 10:00 до 20:00. В выходные дни и праздники он будет работать с 10:00 до 17:00. Годом ранее Ботанический сад открылся после благоустройства.

Георгий Портнов

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