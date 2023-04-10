«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на российском фондовом рынке? Как защититься от девальвации рубля? И на какие активы стоит обратить внимание? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Какие интересные темы вы бы выделили на фоне роста нашего рынка?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание прежде всего на быстрорастущие компании, в частности, на сектор кибербезопасности. Лидер этого сегмента — компания Positive Technologies. На прошлой неделе она отчиталась по консолидированным результатам за 2022 год. Заключенные контракты на услуги кибербезопасности выросли на 88%, чистая прибыль без учета капитализированных расходов выросла в 4 раза. Выручка увеличилась на 95%, чистый долг снизился более чем в 2 раза. Это очень сильные и хорошие результаты. И бизнес компании, если будет позитивный сценарий, может удвоиться и в текущем году.

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