Продажи новой летней резины в Ижевске выросли в 3,7 раз в марте

В столице Удмуртии продажи новой летней резины в марте выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за месяц ижевчане стали приобретать новые шины в 3,7 раза чаще, чем в феврале, а бывшие в употреблении — в 5 раз чаще. Об этом сообщает пресс-служба Авито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом среди новых шин чаще всего покупают изделия брендов Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди б/у — Pirelli, Michelin и Bridgestone. В среднем стоимость нового комплекта составляет 18,7 тыс. руб., бывшего в употреблении — 10,7 тыс. руб.