Киевское шоссе в Ленобласти расширят за 10 млрд рублей

Упрдор «Северо-Запад» объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется расширением Киевского шоссе (трасса Р-23 «Псков») в Ленинградской области. Начальная цена контракта чуть больше 10 млрд руб., пишет 10 апреля «Деловой Петербург».

Как отмечено в документации, планируется отремонтировать отрезок магистрали с 80-го по 111-й км, однако в закупку Упрдора входит только 17 км — с 80-го по 97-й. На остальной участок «Северо-Запад» уже заключили контракт. Им займется компания АО «ФАД», работы они завершат уже в следующем году. Все расширение 17-километрового участка закончится до октября 2025 года.

Трасса «Псков» идет из Петербурга через Псков и до границы России с Беларусью. Упрдор планирует расширить магистраль с двух до четырех полос, чтобы повысить пропускную способность.

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