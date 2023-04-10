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С 10 апреля изменена схема въезда в Кабардинку на ФАД М-4 «Дон»

На 1522-м км трассы М-4 «Дон» будет закрыто примыкание для съезда в село Кабардинка, сообщает пресс-служба «Автодор».

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

С понедельника будет закрыт въезд со стороны направления из Джубги в Новороссийск, а также из Новороссийска в Геленджик. Выезд из Кабардинки на указанном участке будет доступен только в направлении Геленджика. Въезд и выезд в сторону Новороссийска возможен на 1526-м км ФАД.

Изменения связаны со строительством новой развязки на 1522-м км трассы М-4.

Анастасия Назарова

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