Двое жителей Бакала получили крупные сроки за поджог здания мэрии

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые подожгли здание администрации Бакала. Они признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Первые четыре года фигуранты должны провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, пишет «ЕАН».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жителей Бакала Алексея Нуриева и Романа Насрыева задержали по подозрению в поджоге администрации города в октябре прошлого года. По версии следствия, ночью они разбили окно на первом этаже здания и забросили два «коктейля Молотова». Возгорание ликвидировал сторож до приезда пожарных.