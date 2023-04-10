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Двое жителей Бакала получили крупные сроки за поджог здания мэрии

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые подожгли здание администрации Бакала. Они признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Первые четыре года фигуранты должны провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, пишет «ЕАН».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жителей Бакала Алексея Нуриева и Романа Насрыева задержали по подозрению в поджоге администрации города в октябре прошлого года. По версии следствия, ночью они разбили окно на первом этаже здания и забросили два «коктейля Молотова». Возгорание ликвидировал сторож до приезда пожарных.

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