В этом году «Водоканал» потратит 2,8 млрд рублей на строительство и ремонт сетей в Казани

В 2023 году МУП «Водоканал» планирует потратить 2,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию своих сетей. Об этом на деловом понедельнике сказал гендиректор предприятия Андрей Егоров.

По его словам, в частности, планируется строительство 12 км новых сетей водопровода и канализации будут проложены для строящихся школ по улицам Гареева, Сибгата Хакима, в ЖК «Светлая долина», детского сада на улице Адоратского, СИЗО по улице Тэцевской, жилых домов на улице Аделя Кутуя, Родины, Михаила Миля, Алексея Козина и ряда других объектов.

Кроме того, «Водоканал» намерен отремонтировать 28 км сетей на улицах Архангельская, Дорожная, Исанбета, Красикова, Коновалова, Кутуя, Рубежная, Сахарова, Толстого и Халитова.

"Ъ-Казань"