В Краснодаре жителя Челябинской области осудили на 16 лет за попытку убить семью сожительницы

Советский районный суд Краснодара назначил жителю Челябинской области 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку убийства семьи сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

37-летний мужчина переехал в Краснодар из Якутии в конце декабря 2018 года и начал жить с сожительницей, ее сыном 2011 года рождения, сестрой и двумя племянницами 2009 и 2017 годов рождения. У него не было собственного заработка, но он знал, что у сожительницы есть деньги от продажи квартиры. С 20 на 21 января 2019 года он дождался пока все лягут спать и похитил более 1,5 млн руб. После этого он открыл четыре газовые конфорки и духовой шкаф, чтобы отравить семью. Он ушел из квартиры, запер ее снаружи и оставил ключи в коляске на первом этаже.

Сестра сожительницы почувствовала запах газа, выключила конфорки и открыла окна. С помощью запасного ключа семья вышла из квартиры, и трагедии удалось избежать.

На мужчину было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а в, е, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка, общеопасным способом с скрыть другое преступление). Коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла в отношении него обвинительный вердикт. Суд по совокупности преступлений назначил мужчине 16 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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