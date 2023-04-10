Инвесторам предлагают построить ФОК в Шакше за 600 млн рублей

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам вложить 599,9 млн руб. в строительство физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) в микрорайоне Шакша, сообщает пресс-служба ведомства.

ФОК должен состоять из двух зданий общей площадью более 6 тыс. кв. м. В первом планируется разместить бассейн, зал единоборств, аэробный и тренажерный залы, тренерскую, буфет, раздевалки и так далее, во втором — два универсальных спортзала и административные помещения. Бюджет проекта включает проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и закупку необходимого оборудования, отметил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

По условиям концессионного соглашения, земельный участок, принадлежащий мэрии города, передадут инвестору в аренду на льготных условиях, без торгов, для строительства ФОКа, его дальнейшей эксплуатации и получения прибыли. Около 30% тренировочного времени будет предоставлено администрации безвозмездно. Соглашение может быть заключено на срок до 49 лет.

Инвестор сможет претендовать на включение проекта в перечень приоритетных с возможностью получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль и освобождения от налога на имущество организации, а также предоставление субсидии на поддержку ГЧП-проектов, направленных на создание объектов спортивной инфраструктуры массового спорта.

Майя Иванова

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