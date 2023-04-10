Росимущество оценило акции пяти сибирских компаний для внесения в уставной капитал Центра по воспроизводству животных

Росимущество завершило оценку акций предприятий, для их включения в качестве дополнительного вклада государства в уставный капитал АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» (Быково, Московская область). Всего в списке 27 предприятий из различных регионов России. В числе сибирских – пять. Это «Кемеровоплем», «Красноярскагроплем», АО «Новосибирское», АО «Омское» и племпредприятие «Барнаульское».

Целью внесения акций предприятий в качестве государства в уставный капитал АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» является дальнейшее повышение эффективности животноводческой отрасли и обеспечение продовольственной безопасности государства, говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации Росимущества, АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» - крупное племенное предприятие России в области воспроизводства и искусственного осеменения.

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Лолита Белова