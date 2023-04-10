9 апреля стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

В воскресенье, 9 апреля, в Санкт-Петербурге зафиксировали самую высокую температуру с начала 2023 года, днем воздух прогрелся до +13,5 градусов по Цельсию. Об этом рассказал главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха на городской метеостанции достигла отметки в +13,5 градусов. Это на 1,3 градуса выше, чем было у прежнего "теплого" лидера — 8 апреля»,— написал синоптик в своем Telegram-канале в понедельник, 10 апреля.

Он отметил, что температурный максимум может обновиться уже сегодня, достигнув прогнозируемых 13-15 градусов. «Во вторник без осадков и еще на градус-другой теплее»,— добавил господин Колесов.

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