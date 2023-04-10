В Башкирии формируют республиканский мотострелковый полк

В Башкирии сформируют именной республиканский мотострелковый полк. С предложением его организации выступили командиры существующих добровольческих батальонов, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров. По его словам, региональное правительство эту инициативу «полностью поддерживает» и примет на себя все усилия и траты для создания полка.

Глава региона поручил руководителям министерств оказать поддержку и начать работу в части формирования руководства полка. «Самое главное сейчас нужна слаженная работа военкомата, министерства здравоохранения в части прохождения медосвидетельствования и слаженная работа правительства в части быстрой экипировки»,— сказал он.

Карина Мамаева

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