В Екатеринбурге прошла премьера фильма Павла Астахова про Содом, снятый на деньги «Сима-ленда»

В Екатеринбурге в МТС Live Холл прошла премьера фильма «Содом. Кара Господня», снятого бывшим уполномоченным по правам ребенка в РФ Павлом Астаховым. Съемку фильма профинансировала компания «Сима-ленд» Андрея Симановского.

Презентацию фильма посетила свердловская элита, в том числе сам Андрей Симановский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен рассказал, что в фильме реконструировались «греховные города мира», которые впоследствии были разрушены. «Павел Астахов решил проехать по этим местам, показать миру, что же сейчас на месте городов, исчезнувших, по его версии, за грехи господни»,— отметила госпожа Мерзлякова.

Митрополит Евгений поблагодарил Павла Астахова и съемочную команду за «серьезную работу».

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