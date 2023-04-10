Кассация отменила приговор юристу Александру Войцеху

Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор юристу Александру Войцеху, осужденному на четыре года колонии общего режима за покушение на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и направил дело на пересмотр в Кировский райсуд Уфы. Об этом сообщил его коллега Виталий Буркин. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

По версии следствия, юрист в 2016 году отправил в пять банков заявки на кредиты на общую сумму 7,4 млн руб., предоставив о себе недостоверные сведения. Четыре банка, как указывают в надзорном органе, в итоге согласились дать Александру Войцеху кредиты на 4,4 млн руб., которые он получил и не вернул. Александр Войцех вину не признал.

В декабре прошлого года Верховный суд Башкирии оставил приговор господину Войцеху без изменений.

Адвокат Александра Войцеха Элла Гельфанд сообщила «Ъ-Уфа», что в качестве меры пресечения он на три месяца помещен под арест в уфимское СИЗО-1. «Мы намерены обжаловать меру пресечения на не связанную с лишением свободы, поскольку до вынесения приговора Александр Войцех не находился под стражей»,— прокомментировала Элла Гельфанд.

Влада Шипилова

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