Новую площадку Балтийского завода в Кронштадте оценили в 300-400 млрд рублей

Проект строительства крупнотоннажной верфи Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) может потребовать 300-400 млрд рублей инвестиций. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Алексей Кадилов «Деловому Петербургу». В прошлом году замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов предварительно оценивал строительство в 200 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид причальной стенки Балтийского завода

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вид причальной стенки Балтийского завода

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«У нас уже заключен контракт с "Росатомом" на строительство двух [плавучих] энергоблоков для Баимского ГОК. Предполагаем, что в этом году будет заключен контракт еще на два МПЭБ… Для обеспечения их производства, конечно, необходима модернизация мощностей»,— рассказал господин Кадилов.

Полная модернизация всей структуры Балтийского завода без учета новой верфи, по словам господина Кадилова, обойдется в 74 млрд рублей. Проект рассчитан до 2035 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте