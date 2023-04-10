В Петербурге у бара произошла драка с участием уроженцев Африки

В Выборгском районе Петербурга на проспекте Просвещения произошла массовая драка между группами молодых людей. Полиция ищет двух пострадавших уроженцев Африки, пишет 10 апреля «Фонтанка».

По данным издания, конфликт произошел в «Контакт-баре» на проспекте Просвещения на почве ревности. Гости вышли из заведения на улицу и начали потасовку — двух иностранцев начали избивать более десятка молодых людей. Их якобы избили и залили газом из баллончика. Как утверждают очевидцы, уроженцы Африки пытались убежать и сесть в общественный транспорт, однако убежали обратно в сторону бара.

К моменту приезда полиции пострадавшие сбежали с места потасовки. В отдел направили семь человек.

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