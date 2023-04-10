В Ярославле 829 арендаторам земли простили штрафы за просрочку платежей

В Ярославле не начислялись неустойки по 35 договорам по просроченным платежам за аренду муниципального имущества, также была прощена задолженность 829 арендаторов земельных участков. О списании долгов депутатам муниципалитета рассказали в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Мера поддержки арендаторов была введена решением муниципалитета Ярославля в декабре 2021 года. Решение о списании задолженностей по неустойкам при просрочке платежей аренды были принято «в целях оказания поддержки арендаторам в условиях экономической ситуации, спровоцированной новой коронавирусной инфекцией COVID-19». На момент списания неустоек основной долг должен был быть погашен.

В итоге по 35 договорам аренды муниципального имущества была списана неустойка на сумму 1,6 млн руб., при этом предприниматели смогли погасить долги по аренде на сумму 2,38 млн руб. Арендаторам земли мэрия списала штрафные неустойки в сумме 13,6 млн руб., а сумма погашенной задолженности по арендной плате за землю в этом случае составила 20,1 млн руб.

Андрей Иванов