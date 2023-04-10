Благоустройство озера Теплое в Инорсе обойдется в 295 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы заключило два контракта на благоустройство озера Теплое и прилегающих территорий в микрорайоне Инорс с ООО «Уралагротехсервис», сообщается на сайте госзакупок. Общая цена контрактов составляет 295,9 млн руб., это на 4 млн руб. меньше суммы начальных цен.

Согласно первому контракту, не позднее 30 мая 2024 года подрядчик должен, в том числе, создать вдоль берега озера кольцевой прогулочный маршрут, велодорожку, организовать бесплатный пляж с площадкой для волейбола, на месте которой зимой можно организовать каток, площадку для пикников со стационарными мангалами и навесами, пирсы и спуски к воде, а также площадку для выгула собак. Велодорожки появятся и к примыкающему к озеру бульвару Баландина. Там же организуют тротуары, установят освещение, а саму территорию озеленят.

По условиям второго контракта, до 30 сентября подрядчик обязан установить радиусные скамьи-габионы, шахматные столы, малые архитектурные формы, наружное освещение, озеленить территорию и так далее

ООО «Уралагротехсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 1998 года в Уфе. Компания занимается отделочными и завершающими работами. Она принадлежит Расиму Зарипову. В 2021 году выручка составила 123,43 млн руб., чистая прибыль — 581 тыс. руб. В 2022 году заключено пять госконтрактов на общую сумму 828,58 млн руб.

Майя Иванова

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