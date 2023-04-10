Гурманские будни

Она/She на Белой площади

Второй ресторан She (англ. «Она») открылся в бизнес-квартале на Белой площади. Это совместный проект ресторатора Бориса Зарькова и Ксении Собчак.

She позиционируется как ресторан будущего с такими его признаками, как диджитализация (бренд-шеф с искусственным интеллектом Саша Вайнер) и ответственное потребление, которое здесь свелось не просто к отказу от пластика: барные стулья, номерки, некоторые элементы формы официантов сделаны из переработанного пластика, часть мебели выполнена из сломанных ножек стульев. Интерьер создала одна из самых известных ресторанных дизайнеров Наталья Белоногова, ее называют «королевой бетона». Окна в пол в She в прямом смысле — портал между прошлым и будущим: сквозь них открывается вид на старообрядческий храм Николы Чудотворца.

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Меню, к счастью, разработала не мифическая Саша Вайнер, а шеф-повар ресторана Mushrooms Юрий Паначев и бессменный бренд-шеф WRF Владимир Мухин. Кухня She — микс азиатской и итальянской кухни: здесь средиземноморские и итальянские блюда встречаются с японской и паназиатской рецептурой.

На стартер подадут хлеб со сливочным маслом, которое замешано с солеными водорослями вакаме, мисо пастой и цедрой апельсина — оно подается на подложке из оливкового масла.

Абсолютный хит местного меню в разделе салатов «Чаша Будды» — тарелка с авокадо, киноа, кейлом, фалафелем и на выбор с лососем или креветками, его предложат с рисовым соусом и специями из водорослей нори. Также в закусках экзотический салат с грибами шиитаке, обжаренными во фритюре, свежим манго и курицей со специями на подушке из соуса тахини. Японские роллы здесь советуют есть без соевого соуса, чтобы не забивать им вкус ингредиентов. Фирменный ролл She с авокадо и лососем заворачивают в слайс манго и кладут каплю икры морского ежа, чтобы завершить вкусовую композицию.

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В меню She присутствует римская пицца. Чтобы составить полную картину, стоит попробовать фирменную пиццу-ассорти, которая состоит сразу из нескольких вкусов: курица терияки, ветчина и грибы со стружкой тунца, креветки кимчи, буррата и трюфель.

Котлету из черной трески в She подают в стиле окономияки, это японский стритфуд в виде жареной лепешки, подается с пюре из авокадо.

Чтобы уравновесить все съеденное, заказывайте освежающий десерт «Жемчужина She» на основе манго с микрожемчужинами и сорбетом из юдзу. На случай, если вы не пьете алкоголь, есть игристое и вино без градусов.

улица Бутырский Вал, дом 10, здание A Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Куличи на любой вкус

Близится Пасха, и московские рестораны по этому случаю изобилуют специальными предложениями куличей. «Коммерсантъ Стиль» выбрал из них самые интересные.

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Ресторан Buro Tsum предлагает пасхальный хлеб с заварным фисташковым кремом и обожженной меренгой.

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Ресторан Semifreddo, кулич-панеттоне



Ресторан Semifreddo представляет итальянские куличи-панеттоне от пекаря Мауро Ла Фасо, привезенные из Рима: классический с миндалем, с грушей и шоколадом, и фирменный от бренд-шефа Нино Грациано.

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Ресторане Fresa’s, куличи-панеттоне



Также воздушные итальянские куличи-панеттоне в стильной подарочной упаковке предлагают петербургские проекты Антонио Фреза в ресторанах Fresa`s, Sea, Signora и Marso Polo.

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Шеф-повар ресторана Modus Андрей Жданов приготовил креативные куличи. В рецептуре он использовал цукаты, орехи, сахарную пудру и аромат апельсина, белоснежную глазурь и яркие украшения, а верхушку украсил яркими сладкими цветами: маками, пионами, анютиными глазками и васильками.

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Пекарня Valiko представит свои традиционные пасхальные куличи: их готовят на пшеничной закваске, с начинкой из вяленой вишни и вымоченными в апельсиновом соке и коньяке сухофруктами. Для декора по многолетней традиции используют сушеную лаванду и сахарные бусины.

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Ресторан «Гвидон», кулич



Настоящий царь-кулич будут в нынешнем году подавать гостям в «Гвидоне»: основа на пшеничной закваске, а внутри начинка из сухофруктов, засахаренных апельсинов и двух видов шоколада — белого и молочного.

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В ресторанах Арама Мнацаканова подготовили нежные ароматные куличи и украсили их весенним цветочным дизайном.

Ольга Карпова