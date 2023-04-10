Кубань заняла восьмое место по экономическому здоровью населения

Краснодарский край занял восьмое место по экономическому здоровью населения в 2022 году. Показатель составил 0,79, что на 0,02 пункта больше, чем в предыдущем году, сообщает «Эксперт РА».

Первое место рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (0,98), второе - Санкт-Петербург (0,89) и третье - Ханты-Мансийский автономный округ (0,85). В топ-10 также вошли Магаданская, Сахалинская и Московская области, Москва, Татарстан и Чукотский автономный округ.

Последние места рейтинга занимают Алтай, Карачаево-Черкесская республика и Ингушетия. В этих регионах уровень экономического здоровья населения отрицательный.

Татьяна Ручкина

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